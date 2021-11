Persona 5 Royal in offerta su Amazon per l'Early Black Friday 2021, con un 42% di sconto

In occasione dell'inizio degli Early Black Friday 2021, su Amazon è possibile trovare un'offerta su Persona 5 Royal. Il gioco - con sottotitoli italiani - è in sconto a -25€, ovvero del 42%.

Il prezzo tipico per Persona 5 Royal su Amazon è di 45 euro, fino a un massimo di 55 euro. Un'offerta identica a quella odierna era stata proposta lo scorso settembre. Se vi è sfuggita tale occasione, vi suggeriamo di non perdervi questo incredibile gioco, nella sua versione espansa con tanto di sottotitoli italiani. Precisiamo che il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Persona 5 Royal è la versione definitiva del JRPG di Atlus. Oltre a tutti i contenuti del gioco base, Royal include un semestre aggiuntivo e un personaggio aggiuntivo, per tante ore di gioco extra. Come già detto, una delle novità più rilevanti di questa versione è la presenza dei sottotitoli italiani che rendono l'esperienza di gioco molto più leggera per chi non è avvezzo alla lingua d'Albione.

