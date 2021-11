Nintendo Switch OLED in sconto per il Black Friday da Unieuro

L'ampio periodo di Black Friday 2021 ci permette di trovare delle interessanti offerte per il mondo dei videogiochi. Ad esempio, tramite Unieuro è possibile acquistare un Nintendo Switch OLED al 21% di sconto.

Aggiornamento: Unieuro segnala che il numero di unità disponibili è terminato!

Potete trovare Nintendo Switch OLED a 273€ (invece di 349.99€) su Unieuro a questo indirizzo.

Nintendo Switch OLED propone uno schermo OLED da 7 pollici con una cornice più sottile dei precedenti modelli. Lo schermo è superiore rispetto ai precedenti ed è quindi ancora più bello da usare in modalità portatile. Il nuovo stand garantisce inoltre maggiore stabilità alla console quando appoggiata su un tavolo per il multigiocatore locale portatile. Inoltre, il dock include ora una nuova porta LAN, per una connessione online cablata. La memoria interna è di 64 GB. Gli altoparlanti integrati sono di qualità superiore.

Nintendo Switch OLED

Diteci, vi interessa questa offerta? Oppure avete già acquistato questo nuovo modello della console ibrida di Nintendo? Tra le novità in arrivo per la console vi sono Pokémon Diamante / Perla, che includeranno il nuovo Parco Rosa Rugosa con tanti Leggendari.