Pokémon Diamante / Perla su Switch: il nuovo Parco Rosa Rugosa include tanti Leggendari

Come indicato da Pokémon Company tramite un video, che potete vedere nel video qui sopra, all'interno di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sarà possibile esplorare per la prima volta il Parco Rosa Rugosa, una nuova ambientazione dedicata ai Leggendari.

Per poter accedere al Parco Rosa Rugosa si dovrà prima di tutto entrare nella Sala d'Onore, ma anche "esplorare l'intera regione per trovare le piastre corrispondenti a ogni Pokémon leggendario". Per usare questa funzione, inoltre, sarà fondamentale scaricare l'update 1.1.0 di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, che includerà anche funzioni di comunicazione nei Grandi Sotterranei e nel corso delle Super Gare-show, oltre alla possibilità di ricevere strumenti speciali tramite Dono Segreto.

Il Parco Rosa Rugosa di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente includerà leggendari da molteplici generazioni, come Suicune, Entei, Raikou, Articuno, Moltres, Zapdos e non solo. Inoltre, è possibile ottenere Pokémon misteriosi collegando questi capitoli con quelli precedenti. Precisamente, si otterrà Mew da Pokémon Let's Go e Jirachi da Pokémon Spada/Scudo.

