The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, trailer ufficiale in italiano

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition si mostra con il trailer ufficiale in italiano a poche ore dal lancio del gioco, che sarà disponibile a partire da domani, 11 novembre, nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Quattordicesima edizine per Skyrim, l'Anniversary Edition è stata creata per celebrare appunto il decimo anniversario del titolo Bethesda, ancora in grado di entusiasmare milioni di giocatori.

"Vincitore di oltre 200 premi come Gioco dell'Anno, The Elder Scrolls V: Skyrim celebra 10 anni di avventure di incomparabile impatto visivo", recita la sinossi del video.

"L'Anniversary Edition include dieci anni di contenuti: il pluripremiato gioco base, i DLC di Skyrim Special Edition e tanti contenuti del Creation Club nuovi e già esistenti, fra cui missioni, dungeon, boss, armi, magie e molto altro."