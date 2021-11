Mouse Corsair M65 PRO, offerta Amazon dell'Early Black Friday 2021 al 43% di sconto

In occasione dell'Early Black Friday 2021, su Amazon è possibile trovare in offerta un mouse Corsair M65 PRO. Lo sconto segnalato è di 30€, ovvero del 43%.

Offerta Amazon Corsair M65 PRO RGB Mouse Ottico da Gioco, RGB Retroilluminato, 12000 DPI, FPS, con Cavo, Sistema di regolazione del pe... € 69,99 € 39,99 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno di questo mouse è 69.99€, ma in modo regolare viene proposto in sconto, ogni pochi mesi. Quello odierno, però, è il prezzo più basso mai apparso sulla piattaforma, quindi è una buona occasione per acquistarlo se si era in cerca di questo modello. È venduto e spedito da Amazon.

Passando i dati tecnici, il mouse Corsair M65 PRO dispone di un sensore a 12.000 DPI: con un pulsante dedicato è possibile passare da un'impostazione DPI all'altra all'istante. Inoltre, dispone di un sistema di gestione del peso: è possibile regolare il centro di gravità dell'M65 PRO RGB o cambiare il suo peso da 115 a 135 g. Il telaio è in alluminio unibody.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Corsair M65 PRO

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.