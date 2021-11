Far Cry 6 - Vaas: Insanity, una data di uscita per il primo DLC

Vaas: Insanity, il primo DLC di Far Cry 6, ha finalmente una data di uscita: il pacchetto sarà disponibile per il download a partire dal 16 novembre, chiaramente senza costi aggiuntivi per i possessori del Season Pass.

L'annuncio, fatto forse in anticipo sui tempi, arriva direttamente da Michael Mando, l'attore che interpretava Vaas in Far Cry 3 (qui la recensione della Classic Edition) e che è tornato a vestire i panni dell'iconico villain.

Rivelati alcuni mesi fa, i contenuti post-lancio di Far Cry 6 ci metteranno appunto al comando delle nemesi del terzo, quarto e quinto episodio della serie, in una sorta di incubo nella loro mente.

Al di là delle stranezze narrative, nei DLC a quanto pare dovremo confrontarci con una formula in stile roguelite, in cui bisogna ricominciare la missione da capo a ogni game over ma è possibile ottenere potenziamenti permanenti.

"Impersonerai Vaas, l'iconico villain di Far Cry 3 interpretato da Michael Mando (Better Call Saul), che torna nei suoi panni in un'esperienza completamente nuova, ispirata al genere roguelite", si legge nel comunicato stampa di Ubisoft.

"Iniziando con una sola pistola per autodifesa, dovrai trovare nuove armi e sbloccare potenziamenti per diventare più forte e progredire nella psiche del villain. Mischiando intensa azione e storytelling, Vaas: Insanity ti darà l'opportunità di comprendere il passato di Vaas, i suoi demoni e motivazioni."

Nel caso non l'abbiate ancora letta, ecco la nostra recensione di Far Cry 6.