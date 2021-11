Leggende Pokémon Arceus: bonus gratuiti per chi possiede Pokémon Let's Go e Spada/Scudo

Il prossimo febbraio i giocatori di Nintendo Switch potranno mettere le mani su Leggende Pokémon Arceus, un nuovo spin-off della saga di Game Freak che ci porterà ad Hisui. Si tratterà di un capitolo completamente nuovo sotto molti punti di vista, ma non per questo abbandonerà i capitoli precedenti. Un esempio è il fatto che saranno disponibili dei bonus gratuiti per chi possiede Pokémon Let's Go e Pokémon Spada e Scudo.

Precisamente, come potete vedere anche dall'immagine qui sotto (condivisa da Nintendo of America tramite Twitter), sarà possibile ottenere una maschera di Pikachu (Pokémon Let's Go, Pikachu!) o una maschera di Eevee (Pokémon Let's Go, Eevee!)

Le maschere di Leggende Pokémon Arceus

Inoltre, chi possiede Pokémon Spada e Scudo avrete modo di ottenere il set kimono Shaymin. Infine, si avrà la chance di catturare il Pokémon Shaymin in Leggende Pokémon Arceus. Potete vedere i costumi e la creatura catturabile qui sotto, nelle immagini, sempre condivise da Nintendo of America tramite Twitter.

Questi non sono gli unici bonus gratuiti per gli appassionati di Pokémon. Infatti, in Diamante Lucente e Perla Splendente si otterranno dei Pokémon Leggendari tramite regalo, oltre a quelli che cattureremo nel nuovo Parco Rosa Rugosa.