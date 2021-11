Battlefield 2042: la Stagione 1 arriverà nel 2022, ecco i dettagli

Battlefield 2042 vedrà l'arrivo della Stagione 1 nel corso del 2022: lo hanno annunciato Electronic Arts e DICE, fornendo nuovi dettagli sul supporto post-lancio del gioco.

Reduce da una beta che ha raccolto feedback assolutamente positivi, Battlefield 2042 farà il proprio debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il 19 novembre, fra pochi giorni, ma per la Stagione 1 bisognerà appunto attendere.

"L'uscita del gioco è solo l'inizio", ha scritto il team di sviluppo in un post sul sito ufficiale. "Abbiamo adottato un nuovo approccio al modello Games as a Service (GaaS), con l'obiettivo non solo di migliorare l'esperienza di Battlefield™ nel corso delle stagioni, ma anche di continuare a sviluppare il mondo di Battlefield 2042."

"Nel nostro primo anno di GaaS, offriremo quattro stagioni, con quattro Pass Battaglia, quattro nuovi Specialisti e altri nuovi contenuti e luoghi da esplorare. Intendiamo inoltre fornire aggiornamenti a Battlefield Portal, che offriranno ai giocatori nuovi modi per costruire e condividere nuove esperienze di Battlefield con tutto il mondo."

"Questo significa che, con la stagione 1, verrà rilasciato un nuovo Specialista, un Pass battaglia e nuovi contenuti di Portal, e forse persino nuovi luoghi che espandono la storia di Battlefield 2042. Maggiori dettagli saranno resi disponibili all'inizio del prossimo anno."

"Con l'uscita del gioco daremo il via alla pre-stagione con missioni e ricompense settimanali, modalità a tempo limitato, creatori in evidenza, esperienze in Battlefield Portal e molto altro ancora!"