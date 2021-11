Battlefield 2042: i feedback della beta sono stati "assolutamente positivi", per EA

Stando alle parole del CEO Andrew Wilson di EA, i feedback dei giocatori della beta di Battlefield 2042 sono stati "assolutamente positivi". Eppure a ben vedere a noi risulta il contrario.

L'open beta del nuovo sparatutto di DICE è arrivata lo scorso mese e, al netto delle lodi per le dinamiche di gioco, in tantissimi si sono lamentati per la presenza di numerosi bug, nonché criticato alcuni elementi come linterfaccia di gioco, le difficoltà nel distinguere alleati e avversari, il sistema di ping, le comunicazioni tra giocatori in-game e non solo. A tal punto che le azioni di EA hanno subito un considerevole calo in borsa durante la beta di Battlefield 2042, mentre una fetta di utenza ha chiesto a gran voce a EA di rinviare il gioco per poter dare modo agli sviluppatori di ottimizzarlo come si deve.

Battlefield 2042, una mappa nel deserto

Durante l'ultimo resoconto finanziario di EA, dove tra l'altro abbiamo appreso che la beta di Battlefield 2042 con i suoi oltre 7 milioni di partecipanti è stata la più giocata dell'intera storia della compagnia, il CEO Andrew Wilson afferma che in realtà i feedback dei giocatori sono stati "assolutamente positivi", ribadendo tra l'altro che la build utilizzata era vecchia, assicurando che il gioco finale invece sarà di ben altra risma.

"Penso che a conti fatti, il feedback della beta è stato assolutamente positivo. Ci sono state alcune discussioni riguardo alcuni elementi della beta, il che non è una novità. E saremo in grado di sfruttare quei feedback, quelli costruttivi, e implementarli nel gioco. Era una build vecchia che abbiamo usato per la beta mentre il team continuava a lavorare, rifinire e ottimizzare quella finale. Quindi siamo davvero positivi al riguardo. Credo che i numeri dell'accesso anticipato e quelli di partecipazione in generale dimostrino una richiesta enorme da parte del pubblico", le parole di Wilson.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 19 novembre, con l'early access che invece avrà inizio una settimana prima, ovvero il 12 novembre. I giocatori abbonati a EA Play e Xbox Game Pass potranno provare il gioco completo per 10 ore.