The Witcher: il cosplay di Ciri di Helly Valentine in kimono ha fascino da vendere

The Witcher negli ultimi anni è diventato un fenomeno di massa, grazie agli indimenticabili videogiochi di CD Projekt Red e la serie TV Netflix, di cui a breve andrà in onda la Stagione 2. I personaggi di Sapkowski sono tra l'altro molto apprezzati dai cosplayer, basta fare un giro sui social per trovare tantissime interpretazioni di Geralt e compagni. Tra queste senza dubbio spicca il nuovo lavoro di Helly Valentine, in arte disharmonica, che ci propone un cosplay di Ciri in kimono davvero originale.

Caratterizzato da uno stile molto orientale, il nuovo lavoro della modella si basa su una versione alternativa di Cirilla, presentata nel 2019 da CD Projekt RED sotto forma di statuina collezionabile intitolata "Ciri and the Kitsune". Il concept è molto semplice ma anche intrigante: dato che la "Signora dello Spazio e del Tempo" non è confinata a un singolo reame o era, nulla le vieta di visitare il Sol Levante e mettersi alla caccia di Oni e altre mostruosità del folklore giapponese su contratto. E chissà, forse la vedremo in azione nel manga The Witcher: Ronin, in arrivo nei primi mesi del 2022.

Il cosplay di Ciri di Helly Valentine dunque si ispira a questa versione alternativa del personaggio, con tanto di kimono giallo e katana, il tutto in una posa piuttosto sensuale. Indubbiamente un'idea originale e ben realizzata. Non c'è da stupirsi, dato che in passato la modella è stata spesso protagonista della nostra rubrica con altri lavori di alto livello, come il cosplay di Jill Valentine di Resident Evil e quello di Tifa da Final Fantasy 7 Remake.

