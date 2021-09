The Witcher: Ronin, al via la campagna Kickstarter del manga ambientato nel Giappone feudale

CD Projekt RED ha annunciato che da oggi è iniziata la campagna Kickstarter di The Witcher: Ronin, il manga ambientato nel Giappone feudale con protagonista una versione inedita dello Strigo. I sostenitori della campagna possono assicurarsi una copia dell'esclusiva Hard Copy Collector's Edition.

The Witcher: Ronin è un fumetto originale, creato e distribuito da CD Projekt RED, che porta le avventure delle Strigo nel Giappone feudale. Geralt di Rivia questa volta dovrà vedersela con terre infestate di Yokai e altre creature della mitologia e folklore giapponese, nel tentativo di rintracciare la misteriosa Yuki Onna, la "donna delle nevi".

The Witcher: Ronin

La campagna Kickstarter permette di assicurarsi al prezzo base di 35€ l'esclusiva Hard Copy Collector's Edition del manga che include i quattro capitoli della storia di The Witcher: Ronin (circa 100 pagine a colori), tre storie brevi da circa 15 pagine l'una dedicate al mondo dei ronin e con protagonisti alcuni dei personaggi preferiti dai fan come Vasemir e Yennefer, nonché 10 pagine extra con il making of del fumetto.

Coloro che si assicureranno una copia entro le prime 24 ore dall'inizio della campagna riceveranno anche un miniatura da 12 cm monocromatica che rappresenta Geralt mentre combatte con un Tengu. Inoltre ci sono varie tier di donazioni con ricompense differenti ed eventuali add-on, come spille e poster. Potrete raggiungere la pagina della campagna Kickstarter di The Witcher: Ronin a questo indirizzo.

Nel frattempo CD Projekt RED ha spiegato che non è certa di poter pubblicare gli update next-gen di The Witcher 3 e Cyberpunk 2077 entro la fine del 2021.