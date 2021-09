Tales of Arise: due nuovi trailer con protagonisti Alphen, Shionne, Rinwell e Law

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto di Tales of Arise, il nuovo atteso JRPG in arrivo su console e PC. Per ingannare l'attesa e farci venire l'acquolina in bocca, Bandai Namco ha pubblicato due nuovi trailer con protagonisti Alphen, Shionne, Rinwell e Law.

Ognuno dei filmati è dedicato a una coppia di personaggi e svela alcuni dettagli del background e il loro legami. Il primo trailer ha come protagonisti Alphen, un uomo che ha perso la memoria e non prova dolore, e Shionne, una donna afflitta da una maledizione che causa dolore con chiunque entra in contatto. Una coppia sicuramente insolita ma apparentemente legata dal destino.

Il secondo filmato invece è dedicato alla maga Rinwell, che è in grado di usare le arti astrali nonostante appartenga alla stirpe dei Dahnan, e Law, un ragazzo che fa parte del corpo di polizia dei Rena e che inizialmente sarà ostile nei confronti di Aphen. Entrambi sono legati dalla necessità di dover combattere e affrontare dure sfide per liberarsi dal loro passato.

Vi ricordiamo che Tales of Arise sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One a partire dal 10 settembre. Potrete provare il gioco in anteprima grazie alla demo disponibile negli store digitali delle varie piattaforme.

La versione PC di Tales of Arise non sfrutterà il sistema antipirateria Denuvo e permetterà di giocare con un framerate massimo di 144fps.