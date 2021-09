Tales of Arise: niente Denuvo su PC e framerate fino a 144fps

Tales of Arise per la gioia dei fan della celebre saga JRPG di Bandai Namco sarà disponibile tra pochi giorni. Nel frattempo sono spuntati i primi dettagli per la versione PC, che per la gioia di molti non utilizzerà Denuvo e supporterà fino a 144fps.

Le informazioni sono state condivise dallo youtuber Jay RPG che è già in possesso di una copia dell'ambizioso JRPG di Bandai Namco per PC (come di certo saprete, redazioni e influencer selezionati ricevono in anticipo i giochi prima dell'uscita). Come accennato in apertura Tales of Arise su PC non utilizzerà la tecnologia anti-tamper e anti-cheat Denuvo, un po' come accaduto anche con Scarlet Nexus e altri titoli recenti Bandai Namco. Inoltre non sarà necessario accettare l'accordo per l'utilizzo e la raccolta dei dati degli utenti.

Il gioco supporterà il framerate fino a 144fps e vari settaggi grafici, inclusi quelli relativi a ombre, riflessi, Bloom, Motion Blur, filtro anti-aliasing e lo scaling della risoluzione. Inoltre sarà possibile giocare con mouse e tastiera, con i tasti regolabili a piacimento.

Tales of Arise sarà disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One a partire dal 10 settembre. Di recente Bandai Namco ha annunciato una serie di costumi bonus cross-over tratti da Tekken, Code Vein e The Idolmaster.