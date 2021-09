Bravely Default 3 si farà: la serie continuerà ma ci vorrà tempo, dice Square Enix

Bravely Default 3 è nei piani di Square Enix, con il producer Tomoya Asano che ha confermato l'idea di proseguire la serie oltre il secondo capitolo, specificando però che ci vorrà tempo prima di vedere il continuo di questo affascinante JRPG.

Tomoya Asano ha spiegato la questione alla rivista nipponica Famitsu, riferendo che l'intenzione è di continuare Bravely Default, vista anche l'ottima accoglienza che stampa e pubblico hanno riservato a Bravely Default 2.

"Bravely Default II è stato ben accolto dai fan e, come risultato, speriamo di continuare la serie perché sentiamo di avere altro da esprimere con questa", ha affermato Asano. "Detto questo, siamo ancora nelle fasi di pianificazione e sospetto che lo sviluppo richiederà altri 3 o 4 anni, dunque chiedo ai fan di pazientare ancora per un bel po'".

Insomma, l'idea che Bravey Default continui sembra una certezza a questo punto, solo che ci sarà da aspettare ancora un bel po' prima di poterne parlare con maggiore chiarezza.

Bravely Default 2 si riallaccia alla tradizione storica dei JRPG

In base alle poche parole di Asano, sembra che ci sia una fase di pre-produzione in corso per Bravely Default 3, ma siamo ancora alla situazione precedente all'avvio dello sviluppo, che poi potrebbe richiedere altri 3 o 4 anni.

C'è da chiedersi su quale piattaforma potrebbe uscire, viste le tempistiche previste, sebbene sia alquanto probabile che Nintendo Switch sia ancora perfettamente presente e al centro dell'attenzione anche nel 2025, se la situazione dovesse continuare così.

Di recente, è emerso che Bravely Default 2 ha venduto bene su Nintendo Switch, mentre il gioco è disponibile anche su PC attraverso Steam.