Life is Strange: True Colors avrà la funzione "Crowd Choice" su Twitch

Square Enix ha annunciato che da ora è disponibile il plug-in "Crowd Choice" di Life is Strange: True Colors per Twitch. Grazie ad esso gli spettatori di una livestream potranno votare per ogni scelta importante all'interno del gioco.

La funzione permette agli streamer di attivare dei sondaggi per visualizzare i suggerimenti degli spettatori prima di prendere una scelta oppure decidere di dargli addirittura dagli il pieno controllo della storia.

Il plug-in è già disponibile a questo indirizzo. Per attivarlo vi basta collegare il vostro account Square Enix Members a un gioco supportato, come per l'appunto Life is Strange: True Colors, avviare lo streaming e attivare la modalità Crowd Choice dal menu "Live Stream" nelle Impostazioni del gioco.

Life is Strange: True Colors

Vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors sarà disponibile a partire dal 10 settembre per PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Google Stadia. Il nuovo titolo Deck Nine arriverà anche su Nintendo Switch entro la fine del 2021. Il gioco è stato uno dei protagonisti della Gamescom 2021, dove per l'occasione è stato mostrato un nuovo video gameplay.

In Life is Strange: New Colors impersoneremo Alex Chen, una ragazza che ha l'abilità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto "incidente", Alex deve imparare a controllare il suo potere per scoprire la verità e gli oscuri segreti di Heaven Springs, una piccola cittadina del Colorado.