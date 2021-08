Life is Strange: New Colors, nuovo video di gameplay dal Future Games Show 2021

Life is Strange: New Colors è stato mostrato al Future Games Show 2021 con un nuovo video di gameplay che illustra le abilità speciali della protagonista dell'avventura, Alex.

Dopo il filmato con i primi 15 minuti di gioco, Life is Strange: True Colors fa dunque ulteriore chiarezza su determinate meccaniche con cui avremo a che fare nel corso della campagna.

Vediamo infatti Alex percepire i sentimenti di un altro personaggio e influenzarli in qualche modo per cercare di darle un po' di conforto, mentre cerca indizi su cos'è accaduto realmente a suo fratello, trovato morto qualche tempo prima.

Life is Strange: New Colors sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|X e Xbox One a partire dal 10 settembre, con la versione Nintendo Switch in arrivo più avanti.