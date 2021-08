Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters, trailer del Future Games Show 2021

Warhammer 40.000: Chaos Gate - Daemonhunters è stato mostrato al Future Games Show 2021 con uno spettacolare trailer cinematografico. Il gioco uscirà su PC nel corso del 2022.

"Guida l'arma più grande in possesso del genere umano, i Cavalieri Grigi, in questo frenetico GDR strategico a turni", recita la sinossi ufficiale. "Elimina e distruggi un male di dimensioni galattiche in una campagna dal sapore cinematografico: sfrutta abilità e strategie del tuo personalissimo commando di Cacciatori di Demoni."

"I Cavalieri Grigi sono la più grande arma dell'umanità. Questi leggendari Cacciatori di Demoni sono un capitolo segreto ma estremamente potente degli Space Marine, votato a sconfiggere i servitori del Caos. Guida le tue truppe e sventa un piano intergalattico per infettare i mondi con un morbo spaziale, il cosiddetto Bloom."

"Padroneggia questo gioco a turni ricco di soddisfacente azione strategica. Scegli potenti classi, impugna armi incredibili, usa le ambientazioni a tuo vantaggio e colpisci i punti deboli dei nemici per ostacolare l'avanzata di una minaccia in continua evoluzione."

"Avventurati in un'affascinante storia ambientata nel cupo universo di Warhammer 40,000 e scritta dall'acclamato autore della Black Library, Aaron Dembski-Bowden. Incontra personaggi celebri, affronta nemici iconici e scopri cosa serve per guidare una squadra di guerrieri d'élite che combattono per evitare che la galassia del 41esimo millennio venga distrutta."