Starfield, tre nuovi video mostrano gli scenari di Akila, Neon e New Atlantis

Starfield torna a mostrarsi in occasione della Gamescom 2021 con tre nuovi video appena rivelati da Bethesda (sebbene siano stati caricati in realtà diversi giorni fa) in cui il design director, Emil Pagliarulo, descrive i concept di altrettanti scenari: Akila, Neon e New Atlantis.

In uscita l'11 novembre 2022 in esclusiva su Xbox, Starfield ci coinvolgerà in un'avventura fortemente focalizzata sull'esplorazione di ambientazioni vaste, dettagliate e suggestive, come sembrano essere appunto le location protagoniste dei tre filmati.

Akila, ad esempio, è la capitale del Freestar Collective, abitata da individui provenienti da diverse zone ma tutti convinti del grande valore della libertà. Sembra dunque un controsenso che i confini della città siano chiusi da mura che la proteggono dai pericolosi predatori che vivono nei dintorni.

Neon si pone invece come un luogo di perdizione, un'ex piattaforma marina che diventa luogo di ritrovo di sballati benestanti dopo la scoperta di una droga estratta da un pesce disponibile in quelle acque.

Infine abbiamo New Atlantis, capitale delle United Colonies, la fazione militare più potente nell'universo di Starfield. Anche in questo caso parliamo di un luogo eterogeneo, abitato da razze differenti.

Per ulteriori dettagli sul nuovo progetto targato Bethesda, ecco la nostra analisi del trailer di Starfield presentato durante la conferenza Microsoft all'E3 2021.