Blasphemous 2 annunciato per il 2023, DLC gratis per il primo capitolo a dicembre

Blasphemous 2 è stato annunciato in questi minuti dalla Gamescom 2021, oltre a una nuova espansione gratis in arrivo per il primo capitolo, prevista per dicembre e intitolata Wounds of Eventide, che concluderà definitivamente la storia.

L'ottimo action RPG soulslike con elementi da metroidvania da parte di The Game Kitchen e Team 17 prosegue dunque il suo percorso, prima concludendo il primo capitolo con un DLC finale e poi con un vero e proprio secondo capitolo.

Blasphemous: Wounds of Eventide è il DLC conclusivo per il gioco, e verrà distribuito gratuitamente il 9 dicembre 2021 su tutte le piattaforme su cui è presente il gioco. Inoltre, la serie proseguirà con Blasphemous 2, di cui non si sa ancora praticamente nulla ma che è previsto arrivare nel 2023, dunque c'è ancora tempo per conoscerlo meglio.



"Siamo molto felici di annunciare finalmente che abbiamo iniziato lo sviluppo del sequel di Blasphemous", ha riferito il team The Game Kitchen oggi, "La community ha mostrato così tanto amore per il primo capitolo e non vediamo l'ora di condividere qualcosa di più non appena sarà possibile!"

Blasphemous ha venduto più di un milione di copie, con dati aggiornati allo scorso marzo, dunque può essere considerato un grande successo per un titolo indie di questo tipo. Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Blasphemous su queste pagine.