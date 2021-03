Blasphemous ha venduto più di un milione di copie, gli sviluppatori festeggiano

Blasphemous ha venduto più di un milione di copie. Si tratta di un risultato grandioso per una produzione del genere, risultato che gli sviluppatori hanno deciso di festeggiare a modo loro. Come?

Lo possiamo vedere nel video sottostante. Sostanzialmente hanno realizzato delle cornici commemorative del milione di copie vendute, di cui hanno registrato lo spacchettamento.

Facciamo anche noi i complimenti a The Game Kitchen, studio di grande capacità che si era fatto apprezzare anche con le avventure punta e clicca della serie The Last Door.

Una terribile maledizione si è abbattuta sulla terra di Cvstodia e sui suoi abitanti - è conosciuta come Il Miracolo.

Gioca nei panni del Penitente, unico sopravvissuto al massacro del "Dolore Silenzioso". Intrappolato in un ciclo infinito di morte e rinascita, spetta a te liberare il mondo da questo terribile destino e raggiungere l'origine del tuo tormento.

Esplora questo angosciante mondo di religioni contorte e scopri i suoi numerosi segreti nascosti nel profondo. Usa combo devastanti ed esecuzioni brutali per colpire orde di mostri grotteschi e boss titanici pronti a farti a pezzi. Trova ed equipaggia reliquie, rosari e preghiere che invocano i poteri dei cieli per aiutarti a compiere la tua missione e rompere la tua dannazione eterna.