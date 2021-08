Marvel's Midnight Suns o Midnight Sons? Firaxis fa chiarezza sul nome del gioco

Marvel's Midnight Suns, il nuovo strategico sviluppato da Firaxis, è collegato o meno alla serie a fumetti Midnight Sons? Il team di sviluppo ha voluto spiegare i motivi della scelta del nome, che in effetti è stato pensato per omaggiare il gruppo di eroi più vicini al mondo spirituale della Marvel.

Come scritto nella nostra anteprima di Marvel's Midnight Suns, il gioco sembra proporre atmosfere del tutto simili a quelle della serie a fumetti, collegando il tutto a un solido impianto strategico.

"La decisione di chiamare il gioco Marvel's Midnight Suns è stata determinata dall'amore di Firaxis nei confronti della serie dei Midnight Sons, mentre il cambio di nome chiarisce che non si tratta di una sua riproposizione bensì di un'avventura completamente nuova", ha spiegato il team.

Rispetto al supergruppo originale cambiano in effetti diversi componenti: nel titolo di Firaxis troveremo Blade, Doctor Strange, Captain America, Iron Man, Captain Marvel, Magik, Ghost Rider, Wolverine e Nico Monoru, ma il roster completo conterà dodici personaggi.

Durante la campagna, ad ogni modo, controlleremo un combattente inedito, il Cacciatore, figlio di Lilith nonché unico in grado di eliminarla e sventare la terribile minaccia che la Regina del Male rappresenta per il mondo.

Dovremo quindi stabilire relazioni con gli altri personaggi al fine di sfruttare al massimo il loro potenziale. "Volevamo davvero enfatizzaare il concetto di relazione: per fare in modo che ogni eroe dia il massimo in battaglia, dovrete stringere un forte legame", ha dichiarato il creative director Jake Solomon.