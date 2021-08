Dying Light Platinum Edition arriva su Switch, la conferma dalla Gamescom 2021

In occasione dell'evento Dying 2 Know della Gamescom 2021, Techland ha parlato del nuovo gioco in arrivo, ma ha anche confermato che il primo Dying Light è in arrivo su Nintendo Switch. Ci sono stati vari leak nel corso dei mesi, ma ora abbiamo la conferma definitiva.

La Dying Light Platinum Edition include il gioco in versione scatolata (con cartuccia fisica) con anche una conferzione esclusiva, una mappa, una guida di sopravvivenza e degli adesivi. Questa edizione, secondo gli sviluppatori, includerà oltre 100 ore di gioco per un singolo playthrough.

Secondo i leak, dovrebbe contenere tutti i DLC, 17 pacchetti di skin e supportare una serie di funzioni di Switch, come la mira tramite giroscopio, i controlli di movimento, i comandi touchscreen e la coop locale. Per il momento non abbiamo una data di uscita, ma i leak puntavano il dito verso ottobre.

Dying Light 2, per quanto sappiamo fino a questo momento, non è invece in arrivo su Nintendo Switch. Per quanto riguarda il primo capitolo, l'update 1.38 introduce nuovi contenuti, in attesa di Stay Human.