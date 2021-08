Super Animal Royale annunciato e disponibile gratis ora, video dalla Gamescom 2021

Super Animal Royale è un particolare sparatutto action multiplayer in stile battle royale annunciato in questi minuti al Future Games Show della Gamescom 2021 e disponibile proprio ora, gratis come free-to-play, per PC e console varie.

Si tratta di una sorta di shooter con visuale dall'alto e impostazione in stile battle royale che si svolge all'interno di diverse ambientazioni più o meno aperte, con i giocatori che si ritrovano a combattere utilizzando vari animaletti carini ma decisamente agguerriti e armati, scontrandosi uno contro l'altro.

Oltre alle dinamiche action e shooter, Super Animal Royale presenta anche elementi survival, con un massimo di 64 personaggi da utilizzare. Oltre all'azione pura, dunque, ci sono anche altre caratteristiche a variare l'azione, nonché elementi più tattici come la presenza di un sistema di fog of war che consente di sfruttare il fattore sorpresa e pianificare attacchi di vario tipo.

Il gioco è molto dinamico e veloce, con partite che durano mediamente 6 minuti ma che non rinunciano anche ad elementi strategici oltre alla capacità di agire in maniera particolarmente rapida e aggressiva, proprio come suggeriscono gli animaletti protagonisti.

Il gioco è rappresentato con una grafica in 2D che tende alla carineria, ma ovviamente punta tutto sul contrasto con l'ultraviolenza messa in scena negli scontri multiplayer. Sviluppato da Pixile Studios e pubblicato da Modus Games, Super Animal Royale è disponibile ora come free-to-play su Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.