Jurassic World Aftermath: data di uscita della parte 2

Durante il Future Games Show della Gamescom 2021 hanno annunciato la data d'uscita della seconda parte di Jurassic World Aftermath: il gioco arriverà su Osulus il 30 settembre 2021.

Jurassic World Aftermath è un gioco pensato per la VR che, come è facile immaginare, è ambientato all'interno dell'universo di Jurassic Park. Quindi avremo a che fare con decine di dinosauri diversi, ovviamente tutto in VR.

Sviluppato da Coatsink la prima parte del gioco sfrutta la VR solo a metà (l'interazione con gli oggetti è quasi del tutto assente) e per una longevità non proprio esaltante. Cose che si spera verranno corrette in questa seconda parte.

Cosa ve ne pare?