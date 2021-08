Sands of Aura: trailer e data di uscita in early access dalla Gamescom 2021

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2021, Chashu Entertainment ha presentato un nuovo trailer di Sands of Aura. Inoltre ha annunciato che il gioco sarà disponibile in early access su Steam a partire dal 21 ottobre di quest'anno.

Sands of Aura è un action adventure open world con setting fantasy. Il gioco è ambientato in un reame rovina, un mondo sommerso da un mare di sabbia.

L'obiettivo del giocatore è quello di navigare attraverso i mari di sabbia e far rinascere un mondo morente in un'esperienza che promette una storia ricca di emozioni, elementi RPG marcati e un spietato sistema di combattimento souls-like.