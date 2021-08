Tales of Arise: trailer della demo, annunciati i costumi da Tekken, Code Vein e The Idolmaster

Poche ore fa Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla demo di Tales of Arise, il nuovo attesissimo JRPG in arrivo a settembre. Inoltre ha anche annunciato una serie di costumi bonus cross-over tratti da Tekken, Code Vein e The Idolmaster.

Il filmato, che potrete ammirare qua sopra, mette in risalto i vari protagonisti dell'avventura, come Alphen e Shionne, e il loro stile di combattimento. Il filmato inoltre ricorda che chiunque completerà la demo potrà riscattare la bambola Hootle Vacation come bonus nel gioco completo.

Bandai Namco ha anche presentato i costumi premium che saranno disponibili, perlomeno inizialmente, solamente per chi acquisterà la Ultimate Edition di Tales of Arise. Come potrete constatare nella galleria di immagini sottostante, Shionne riceverà un costume ispirato a Mia Karnstein di Code Vein, Rinwell si trasformerà in una delle idol di The Idolmaster, mentre Kisara indosserà il costume di Nina Williams di Tekken.

Tales of Arise sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC, PS5, Xbox Series X | S a partire dal 10 settembre. Per ingannare l'attesa vi consigliamo di leggere il nostro articolo dove vi parliamo di quelle che sono a nostro avviso le 5 migliori introduzioni animate della serie Tales of.