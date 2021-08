Leggende Pokémon Arceus: dimensioni al D1 del gioco Switch svelate

Ieri, Pokémon Presents ha svelato le ultime novità sul franchise di Game Freak. Tra i vari giochi è stato dato ampio spazio a Leggende Pokémon Arceus, una nuova avventura open world che cambierà il classico stile di Pokémon. Ora, inoltre, abbiamo modo di scoprire le dimensioni al D1 del gioco Switch: parliamo di 13 GB.

Leggende Pokémon Arceus, quindi, peserà più di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: entrambi si assestano infatti sui 10 GB. Ovviamente i 13 GB dell'avventura open world potranno variare in seguito ad aggiornamento e patch, o in seguito a potenziali contenuti aggiuntivi (per ora non annunciati, precisiamo). Di certo, Diamante/Perla riceveranno una patch D1.

Leggende Pokèmon Arceus ci porterà a Hisui, nel passato della saga originale. Nei panni di un ragazzo o di una ragazza, dovremo catturare Pokémon per completare il primissimo Pokédex della regione. Il mondo di gioco sarà aperto e ampio e dovremo esplorarlo a piedi o con l'aiuto di alcuni Pokémon (via terra, acqua e aria).

Leggende Pokémon Arceus cambia anche il sistema di combattimento, che non è più un gioco a turni classici. Vi sono poi alcuni elementi più action, che si fondono con la natura GDR originale della saga. Per tutti i dettagli, vi consigliamo la nostra nuova anteprima.