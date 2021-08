Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: dimensioni al D1 svelate, servirà una patch

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono stati al centro del Pokémon Presents di ieri, che ci ha permesso di vedere un nuovo trailer con tante informazioni. Ora, invece, abbiamo la possibilità di scoprire quanto pesa il gioco al D1. Inoltre, sappiate che servirà scaricare una patch.

Precisamente, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente peserà al D1 10 GB. Nel caso nel quale si opti per il pacco doppio, con entrambi i giochi, diventano ovviamente 20 GB.

All'uscita, però, non saranno disponibili tutti i contenuti di gioco. Il sito ufficiale dei remake afferma infatti che "Per poter giocare alcuni contenuti, potrebbe essere necessario istallare dei dati di update disponibili al lancio del gioco o successivamente". Anche il trailer del gioco afferma che "Alcune modalità e feature di questo software richiedono l'istallazione di dati di aggiornamento che saranno rilasciati al lancio del gioco o successivamente".

Uno degli starter di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente

Non si tratta di una grande novità (molti giochi richiedono una patch al D1, anche su Switch) e, probabilmente, l'update sarà legato ad alcune funzionalità online che nelle prime ore di gioco non risulteranno fondamentali. Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, vi ricordiamo, sono disponibili ora al pre-oder su Nintendo eShop: ora che sapete quanto spazio occupano, potrete organizzarvi in tempo per la data di uscita, fissata per il 19 novembre 2021.

Ecco il trailer del Pokémon Presents del 18 agosto di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Inoltre, potete scoprire tutti i dettagli su Leggende Pokémon Arceus svelati ieri qui, trailer compreso.