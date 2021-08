Marvel's Avengers regala una skin di Black Panther a tutti i giocatori

Per celebrare il lancio dell'espansione Guerra per il Wakanda, Square Enix e Crystal Dynamics hanno deciso di fare una sorpresa a tutti i giocatori di Marvel's Avengers regalando una skin per Black Panther.

Come saprete, Black Panther è proprio il protagonista del corposo udpate e uno dei nuovi personaggi giocabili. Di conseguenza potrete acquistare varie skin nel negozio interno del gioco. Tra queste c'è il costume "Damisa-Sarki", che fino alla prossima settimana sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori.

La skin è una sorta di reinterpretazione del design del Black Panther originale disegnato da Jack Kirby, così come è apparso nei primi fumetti dell'ormai lontano 1966. Un costume "classico" ma che tutt'oggi fa ancora la sua bella figura senza dubbio.

L'espansione Guerra per il Wakanda di Marvel's Avengers è disponibile per tutte le piattaforme. Oltre ad aggiungere Black Panther come supereroe giocabile, l'espansione introduce tantissimi contenuti, tra cui due nuovi cattivi, un nuovo ambiente da esplorare, l'avamposto Birnin Zana, nemici inediti e missioni da affrontare da soli o in multiplayer. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Marvel's Avengers - Black Panther: Guerra per il Wakanda.