Quake classificato dalla ESRB per PC, PS5, PS4, Xbox e Switch: primi dettagli

Quake è stato classificato dalla ESRB per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Il documento comparso sul sito della board americana include anche i primi dettagli sul gioco.

Già rivelato in pratica dal programma della Quakecon 2021, il nuovo Quake è uno sparatutto in cui "controlliamo un soldato che viaggia nel tempo al fine di fermare una forza malvagia che vuole distruggere l'umanità", si legge nella sinossi.

Quake, la classificazione ESRB.

"I giocatori dovranno esplorare scenari labirintici in stile medievale e utilizzare fucili, sparachiodi e lanciagranate per eliminare vari tipi di nemici (ad esempio zombie, demoni, scorpioni o umani) nell'ambito di combattimenti in stile run & gun."

"Gli scontri sono accompagnati dal suono degli spari, urla di dolore e ampie esplosioni. Compaiono spesso vistosi effetti di sangue e diversi attacchi causano l'esplosione dei nemici, che finiscono in pezzi."

"In alcune zone della mappa si vedono parti del corpo mutilate sparse a terra o che cadono dal soffitto", conclude la descrizione presente sul sito della ESRB.

A questo punto non rimane che attendere la Quakecon 2021 e il suo programma di dirette, che si svolgerà dal 19 al 21 agosto.