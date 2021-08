Call of Duty Vanguard: alpha scoperta sul PS Store, ecco quanto pesa

Oggi, 19 agosto 2021 alle 19:30 ora italiana, andrà in onda l'evento Battaglia di Verdansk in Call of Duty Warzone. Tramite questo, avremo modo di scoprire i primi dettagli su Call of Duty Vanguard, capitolo del 2021. Già ora, però, abbiamo modo di scoprire che su PS Store è stata caricata la versione alpha del gioco.

L'informazione è stata condivisa dall'account Twitter PlayStation Game Size. Questo riporta che Call of Duty Vanguard Champion Hill Alpha sarà disponibile su PS4 e PS5 (non ci sono informazioni su altre possibili console, anche perché parliamo dei file del PlayStation Store). Il peso è di 20.376 GB, ma la fonte segnala che possono esserci variazioni di 2 o 3 GB tra una regione e l'altra. Secondo quanto indicato, l'alpha sarà disponibile in tutte le regioni.

Come potete vedere, il tweet include anche un paio di immagini (sono la stessa ma in formati differenti) che mostrano una mappa o un'area di un'ambientazione mai vista prima. Tutto questo, in ogni caso, non ci dice nulla riguardo alla possibile data di uscita dell'alpha di Call of Duty Vanguard. Secondo i rumor più recenti, l'alpha avrà luogo dal 27 al 29 agosto, con una versione beta a settembre. Per ora si tratta non si tratta di informazioni ufficiali.

È credibile che durante l'evento di questa sera venga annunciata la data di uscita dell'alpha di Call of Duty Vanguard. Non ci resta quindi altro da fare se non attendere.