PlayStation Plus 12 mesi in sconto al 50% su PS Store, valido solo per i non abbonati

PlayStation Plus, il servizio in abbonamento per PS4 e PS5 di Sony Interactive Entertainment, è ora disponibile su PS Store a prezzo scontato, precisamente parliamo dell'abbonamento da 12 mesi, disponibile al 50% (29.99 euro). L'offerta è però disponibile unicamente per i non abbonati. L'offerta inizia oggi, 19 agosto 2021, e termina il 30 agosto 2021.

Se non siete attualmente abbonati e volete acquistare PlayStation Plus 12 Mesi al 50% di sconto, non dovete far altro se non raggiungere il PS Store a questo indirizzo.

PS Plus: il logo

Ricordiamo che con PlayStation Plus su PS4 e PS5 avete accesso ai seguenti vantaggi:



Multigiocatore online con una community globale di giocatori

Giochi mensili selezionati con cura inclusi ogni anno, tuoi per tutta la durata dell'abbonamento

Sconti esclusivi sul PlayStation Store

Contenuti aggiuntivi e pacchetti esclusivi per i tuoi giochi preferiti

100 GB su cloud per i tuoi dati di gioco

Per quanto riguarda il mese di agosto 2021, potete accedere a tre giochi gratis: Hunter's Arena Legends, Tennis World Tour 2 e Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville. A questi si sommano inoltre alcuni bonus gratis per Apex Legends e Call of Duty: qui i dettagli.