PS Plus agosto 2021: bonus gratis per Call of Duty e Apex Legends

Per il mese di agosto 2021 sono disponibili nuovi bonus gratis per gli abbonati PS Plus, dedicati ai giochi PS4 e PS5. Precisamente, parliamo di bonus in-game per Apex Legends e Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone. Vediamo i dettagli.

Prima di tutto, il bonus gratis di agosto 2021 per Apex Legends, il battle royale di Electronic Arts, consiste in un pacchetto di contenuti cosmetici. Questo comprende:



2 skin leggenda (Horizon e Pathfinder)

2 skin arma (Alternator e Triple Take)

2 banner (Horizon e Pathfinder)

Potete reclamare il pacchetto gratis per PS Plus dedicato ad Apex Legends sul PlayStation Store a questo indirizzo.

Apex Legends

Il secondo bonus gratis, dedicato a Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone, consiste in un pacchetto che include:



Skin Operatore epica per Sebastian Vargas

Progetto epico per mitraglietta

Accessorio da polso epico

Emblema epico

Adesivo raro

Biglietto da visita leggendario

Gettone PE doppi da 60 minuti

Potete reclamare il vostro bonus gratis del PS Plus dedicato a Call of Duty a questo indirizzo del PlayStation Store.

Call of Duty: Warzone

Vi ricordiamo inoltre che gli abbonati PS Plus hanno il resto di agosto (e l'inizio di settembre) per reclamare i giochi gratis, ovvero Hunter's Arena Legends, Tennis World Tour 2 e Plants vs Zombies La Battaglia di Neighborville.

Recentemente si è parlato anche del fatto che PlayStation Plus offrirà anche anime in streaming da Crunchyroll a prezzo più alto, per un rumor.