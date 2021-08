Project Zero: Maiden of Black Water, upgrade gratuito su PS5 e Xbox Series X | S

Project Zero: Maiden of Black Water permetterà a chiunque abbia acquistato una copia per PS4 e Xbox One di effettuare gratuitamente l'upgrade alle versioni next-gen PS5 e Xbox Series X | S.

La conferma è arrivata tramite il profilo ufficiale Twitter di Koei Tecmo, accompagnato da una breve e inquietante clip, che precisa appunto che l'upgrade sarà totalmente gratuito per chi decide di acquistare il gioco su old-gen ma in futuro intende passare a PS5 e Xbox Series X (a patto di riuscire a trovarle nei negozi).

Koei Tecmo non ha annunciato quali caratteristiche potranno vantare le versioni next-gen di Project Zero: Maiden of Black Water, ma è lecito aspettarsi la risoluzione 4K e i 60fps come minimo, visto che parliamo comunque di una remaster di un titolo Wii U. In ogni caso la software house ha promesso di svelare maggiori dettagli in merito in futuro.

Vi ricordiamo che Project Zero: Maiden of Black Water sarà disponibile per PS4, Xbox One e PC a partire dal 28 ottobre. Questa riedizione vanta un comparto grafico migliorato, la nuova modalità Foto, nuovi costumi e altro ancora.

Per chi non conoscesse l'originale, Fatal Frame / Project Zero: Maiden of Black Water è una avventura Horror in cui nei panni di Yuri Kozukata, Ren Hojo e Mii Hinasaki dovremo cercare di trovare alcune persone scomparse sul Monte Hikami. Durante il gioco dovremo difenderci da inquietanti fantasmi facendo l'uso di un fotocamera speciale, la Obscure Camera, in grado di danneggiare gli spiriti.