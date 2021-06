Project Zero: Maiden of Black Water arriverà anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC

Nonostante sia stato presentato al Nintendo Direct dell'E3 2021 in versione Nintendo Switch, Project Zero: Maiden of Black Water arriverà anche su tutte le altre piattaforme presenti sul mercato. Koei Tecmo, infatti, ha annunciato che le versioni PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC di Project Zero: Maiden of Black Water arriveranno nel corso del 2021.

Project Zero: Maiden of Black Water, conosciuto anche come Fatal Frame: Maiden of Black Wateravventura, è un horror nel quale bisogna esorcizzare i fantasmi con la Camera Obscura ed esplorerare le misteriose ambientazioni dell'etereo ma letale Mt. Hikami. Impersonando vari protagonisti nel corso del tuo angosciante viaggio potrai scoprire la storia da prospettive diverse.

Si tratta della riproposizione di un classico per Wii U, modernizzata sotto il profilo grafico e arricchita con nuovi contenuti, come costumi e altri sbloccabili. Il gioco arriverà su tutte le piattaforme entro la fine dell'anno.

Cosa ve ne pare?