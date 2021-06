The Witcher 3, Cyberpunk 2077 e tutti i giochi CD Projekt RED sono in forte sconto su GOG

CD Projekt RED ci informa che la Collezione RED definitiva, ovvero una racconta contenente The Witcher 3, Cyberpunk 2077 e tutti i giochi pubblicati finora dallo studio polacco, è in forte sconto su GOG.

A questo indirizzo potrete trovare la Collezione RED definitiva in offerta.

Nel caso un cui possediate già più di uno di questi giochi, su GOG sarà possibile trovare anche sconti sui singoli giochi. Cyberpunk 2077, per esempio, ha il 33% di sconto. Scopriamo la promozione direttamente dalla bocca dello studio:

Gli sconti estivi di GOG.COM continuano e portano con essi oltre 3400 offerte e fantastiche collezioni, ma oggi abbiamo due sorprese.

Prima di tutto, dai un'occhiata alla collezione RED definitiva che torna nuovamente su GOG.COM con un'offerta ancora migliore. Questo pacchetto ti permette di acquistare tutti i giochi creati da CD PROJEKT RED a 55.99€, risparmiando il 67% (oltre 113€) se si decidesse di acquistare gli stessi titoli ai prezzi base!

Non è tutto! Se non hai prenotato un biglietto per Night City, questa è l'occasione perfetta. A partire da oggi fino al termine dei saldi estivi, Cyberpunk 2077 è al massimo sconto di sempre su GOG.COM: 33%.

Tutti i 6 titoli CD PROJEKT RED sono naturalmente disponibili su GOG.COM separatamente, in offerta, in occasione degli sconti estivi:

La Collezione RED definitiva

Cyberpunk 2077 (-33%)

Thronebreaker: The Witcher Tales (-70%)

The Witcher: Enhanced Edition (-85%)

The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition (-85%)

The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition (-80%)

The Witcher Adventure Game (-85%)

Entrambe le offerte sono disponibili fino al termine dei saldi estivi di GOG.COM, che si concluderanno il 28 giugno 2021.