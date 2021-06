Shin Megami Tensei 5: il trailer del Nintendo Direct giapponese è diverso, con più mostri e gameplay

Per qualche oscuro motivo il trailer di Shin Megami Tensei 5 del Nintendo Direct giapponese e di quello occidentale sono diversi. Nulla di sconvolgente, sia chiaro, entrambi si riferiscono alle stesse vicende e allo stesso gioco. Peccato che la versione originale del trailer sia leggermente più lunga, montata diversa e contenga molte più scene con mostri e più gameplay.

Come è possibile vedere dal video in testa alla notizia, non stiamo parlando di due cose diametralmente opposte, ma di due filmati che propongono il medesimo argomento (in questo caso un nuovo JRPG) da due punti di vista un po' più differenti. Per l'occidente Atlus e Nintendo hanno puntato più sulla storia e sulle ambientazioni, mentre in oriente viene dato maggior peso ai combattimenti e ai tanti mostri che si incontreranno lungo in cammino.

Come abbiamo sottolineato nella nostra anteprima di Shin Megami Tensei 5, potrebbe essere una scelta legata alla "fama" della serie. Mentre da noi è meno celebre di Persona e quindi si punta più sul lato narrativo del prodotto, in Giappone SMT è celebre per i suoi toni cupi e i combattimenti e quindi non ha bisogno di ulteriori presentazioni.

Avete notato altre differenze tra il trailer in testa e quello dell'E3 2021 di Shin Megami Tensei 5?