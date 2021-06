Acer Predator Helios 500: prova e prime impressioni su questo notebook con NVIDIA GeForce RTX 3080

Tutto questo è stato racchiuso in una scocca imponente per un prodotto decisamente particolare a livello di dimensioni e peso. Il prezzo di partenza è stato fissato da Acer a 2,499$, ma sarà disponibile sul mercato soltanto in autunno con diverse configurazioni hardware. Noi lo abbiamo provato con mano negli scorsi giorni e siamo finalmente pronti a raccontarvi le nostre prime impressioni legate a questo mostro di potenza.

Poter provare in anteprima il nuovo Acer Predator Helios 500 ci ha dato la possibilità di sperimentare quanta potenza possano offrire prodotti di questo tipo nel 2021. Si tratta di un notebook da gaming di fascia alta , realizzato con un focus ben preciso sulle prestazioni, sacrificando un po' la sua natura da computer portatile. L'accoppiata CPU e GPU scelta da Acer è la migliore attualmente disponibile sul mercato con le altre specifiche tecniche, come il display da 17,2 pollici e la memoria interna, altrettanto impressionanti.

Tra le altre caratteristiche ci teniamo a sottolineare la possibilità di installare in fase di acquisto anche un modem 5G interno. La webcam presente con risoluzione 1080p e 60 FPS ci è parsa particolarmente buona nel nostro utilizzo, sia nella latenza che nella gestione dei colori. Per completezza vi lasciamo qualche ulteriore specifica tecnica del prodotto nel seguente elenco:

Al suo fianco non poteva mancare la GPU GeForce RTX 3080 di NVIDIA con 16 GB di VRAM, per l'accoppiata in assoluto più performante di questa categoria. I banchi di memoria RAM all'interno dell'Acer Predator Helios 500 sono da 32 GB, mentre lo spazio d'archiviazione è costituito da due SSD NVMe in Raid 0 per massimizzare le performance in lettura e scrittura. La memoria interna di ben 2 TB rappresenta indubbiamente uno spazio veramente ampissimo, soprattutto in rapporto con la velocità degli SSD.

Le altre opzioni che dovrebbero essere presenti in fase di acquisto saranno legate principalmente alla scelta della RAM, della memoria interna, della scheda video e del display del portatile. Il produttore non è stato particolarmente chiaro riguardo a tali opzioni, sappiamo però che esiste la variante con lo schermo 4K a 120 Hz. La memoria RAM potrà essere aumentata fino a 64 GB, mentre la memoria interna verrà proposta in varie configurazioni. Infine la GPU adottata per il modello entry level dovrebbe essere una NVIDIA GeForce RTX 3070.

Promosse le cornici del display, realizzate con cura per non togliere spazio ai pixel. Dal trackpad invece ci aspettavamo qualcosa di più in questa fascia di prezzo, sia in termini di dimensioni che nell'utilizzo in generale. La tastiera meccanica invece ha un design ed un'implementazione veramente buoni con un distanziamento dei tasti bilanciato ed una risposta pronta a qualsiasi click.

Acer ha voluto realizzare un prodotto con il quale poter spingere le performance al massimo, realizzando una macchina con delle dimensioni ed un peso veramente importanti, soprattutto se considerate le soluzioni adottata da molti altri produttori. Le linee ed i materiali plastici utilizzati per realizzare la scocca sono particolarmente legati al mondo del gaming, come è facile intuire osservando le numerose strisce LED RGB. Queste ultime si estendono da sotto la tastiera meccanica fino ad arrivare sulle superfici laterali del prodotto per offrire un'illuminazione continua molto piacevole.

Estraendo per la prima volta l'Acer Predator Helios 500 dalla confezione, siamo rimasti colpiti dalla sua forma. Il peso di 3,9 chilogrammi e le dimensioni piuttosto generose lo hanno spostato immediatamente in una categoria di prodotti molto precisa. Non si tratta infatti di un portatile da gaming leggero ed elegante, ma di un vero e proprio carro armato.

Esperienza d’uso

Parte frontale con tastiera illuminata

Nella nostra prova abbiamo potuto sperimentare la potenza di questo Acer Predator Helios 500. Tramite il programma di overclock ufficiale presente al suo interno, abbiamo innanzitutto spinto le prestazioni nel suo preset più avanzato, evitando però di raggiungere i picchi di performance disponibili. Nella modalità di overclock massima infatti, le ventole sono decisamente troppo rumorose, quindi abbiamo preferito la via di mezzo tra questa configurazione e quella standard. Per prima cosa abbiamo installato qualche videogioco per sperimentare le performance in ambito gaming. Lo schermo 1080p insieme ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 è una combinazione decisamente perfetta per garantire frame rate elevatissimi. In numerosi titoli competitivi come Call Of Duty Warzone o Valorant abbiamo sfruttato il display da 360 Hz per avere la massima fluidità possibile. La tecnologia DLSS di NVIDIA ci ha permesso di raggiungere frame rate veramente da capogiro, ideali per non perdere nemmeno un fotogramma in uno scontro particolarmente movimentato. Nei videogiochi più impegnativi a livello grafico come ad esempio Cyberpunk 2077 abbiamo invece goduto di un'eccellente performance, superando facilmente i 60 fotogrammi al secondo con tutte le impostazioni grafiche al massimo (senza nemmeno scomodare il DLSS).

A primo impatto questo Acer Predator Helios 500 ci è parso quindi una macchina ideale per chi cerca performance di gioco elevate, soprattutto per quanto riguarda il frame rate, magari per eccellere nei giochi online più competitivi.

Display da 17,2 pollici con risoluzione 4K o 1080p

Successivamente abbiamo trascorso alcune ore facendo anche dei test legati all'utilizzo quotidiano, andando a mettere sotto stress il portatile con programmi impegnativi. L'enorme potenza del processore Intel i9 unita ad una velocità veramente impressionante degli SSD in Raid 0 offre un'esperienza d'uso fluida e responsiva. Il portatile si accende in pochi attimi e dopo averlo incaricato a svolgere numerosi compiti contemporaneamente, continua a garantire le stesse solide prestazioni.

Non è stato facile metterlo sotto stress nemmeno con programmi più pesanti come quelli dedicati al ritocco fotografico e al video editing, dove la potenza di CPU e GPU hanno fatto la differenza. A fine giornata invece abbiamo provato a guardare qualche film e serie TV su Netflix, rimanendo piacevolmente stupiti dal buon contrasto offerto dallo schermo, così come dagli ottimi speaker audio integrati nella scocca del portatile.