Xbox Games Showcase Extended 2021 annunciato, Microsoft non molla la presa

Microsoft ha annunciato l'Xbox Games Showcase Extended 2021, un evento in cui tornerà a mostrare i suoi giochi, evidentemente per non mollare la presa e continuare a sfruttare la scia positiva creata dalla conferenza dell'E3 2021.

L'Xbox Games Showcase Extended 2021 si terrà il 17 giugno 2021 alle 19:00 ora italiana. A condurlo ci sarà Parris Lilly di Kinda Funny.

Difficile dire se ci saranno dei nuovi annunci. Immaginiamo di no e che Microsoft voglia usare quest'occasione per tornare a mostrare i suoi titoli di punta già visti all'E3, come Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X, Psychonauts 2, Halo Infinite (forse mostrerà il single player?), lo stupefacente Forza Horizon 5, Age of Empires 4 e tutti gli altri titoli che già esistono in forma giocabile. Potrebbe essere anche l'occasione per qualche aggiornamento su dei giochi annunciati ma non più mostrati, ma sinceramente la vediamo difficile, visto anche il tipo di evento. Comunque non si può mai dire perché le vie della casa di Redmond sono infinite e lastricate di dollari.

Proprio oggi Microsoft ha fatto capire di voler estendere la vita di Xbox One, consentendo di utilizzarla come macchina per far girare in cloud i giochi di Xbox Series X e S. Si tratta di un'ottima notizia per coloro che non vogliono spendere soldi per il nuovo hardware ma vogliono continuare a rimanere parte attiva dell'ecosistema Xbox.