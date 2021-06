Xbox Series X|S: esclusive next gen anche su Xbox One via Cloud, dice Microsoft

Anche nel corso dell'E3 2021 sono stati diversi i titoli presentati come esclusive next gen su Xbox Series X|S, ma Microsoft ha in qualche modo promesso un modo per giocare tali titoli anche su Xbox One, ovvero utilizzando il cloud.

Nonostante la casa di Redmond fosse inizialmente quella più interessata a mantenere il legame attivo tra Xbox One e Xbox Series X|S, con la celebre dicotomia tra la visione di Microsoft che prevedeva cross-gen nei primi anni delle nuove console e Sony che credeva nelle generazioni, la situazione è alquanto cambiata in questi ultimi mesi e sarà decisamente diversa a partire dal 2022.

Sono infatti molti i giochi annunciati da Microsoft anche all'Xbox e Bethesda E3 2021 Showcase che sono previsti solo come next gen, tuttavia sembra ci sia comunque in previsione un sistema per portare questi titoli anche su Xbox One. Il tutto avverrà attraverso cloud gaming, anche se non è ancora chiaro come.

"Per i milioni di persone che giocano oggi su Xbox One, condivideremo presto altre notizie su come sarà possibile utilizzare i giochi next gen, come Microsoft Flight Simulator, sulle vostre console attraverso Xbox Cloud Gaming, così come facciamo con i dispositivi mobile, tablet e browser".

Sembra dunque che ci sia in programma un'applicazione particolare del cloud per Xbox One, che potrebbe non passare dal browser ma forse con un'app specifica sulla console. Resta inoltre da vedere se questo sistema preveda comunque l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate o se sia previsto un sistema ad-hoc che consenta, ad esempio, di acquistare il singolo gioco da utilizzare via cloud, in maniera simile a quanto accade con i giochi di questo tipo su Nintendo Switch, staremo a vedere.