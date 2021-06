WarioWare: Get It Together!, primo video di gameplay dall'E3 2021

WarioWare: Get It Together! è stato mostrato con un primo video di gameplay, della durata di circa dieci minuti, durante la Nintendo Treehouse Live all'E3 2021.

Annunciato per Nintendo Switch, WarioWare: Get It Together! riprende la formula a base di minigame tipica del franchise, cercando se possibile di proporre situazioni ancora più folli e surreali.

Come viene mostrato nel filmato, potremo affrontare la campagna del gioco selezionando tre personaggi da un roster che dovrebbe includerne in totale tredici, per poi affrontare le varie sfide.

In un contesto completamente casuale, la cosa più difficile sarà capire nel giro di pochi istanti cosa il gioco vuole che facciamo, interpretando rapidamente i controlli e le meccaniche per evitare che il tempo a disposizione finisca.

WarioWare: Get It Together! sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 10 settembre.