Xbox e Bethesda Showcase E3 2021: tutti i giochi, gli annunci e i video dell'evento

L'Xbox e Bethesda Showcase E3 2021 era uno degli eventi più attesi in assoluto per questa edizione della fiera videoludica e non ha deluso le aspettative, con 90 minuti alquanto fitti di novità tra giochi, annunci e trailer assortiti, che riepiloghiamo qui sotto con tutto quello che è emerso dalla presentazione.

Elementi centrali dell'evento sono stati Halo Infinite e Starfield, ma la presentazione non si è limitata a questi, mostrando anche diverse novità più o meno a sorpresa, tra le quali è spiccato Forza Horizon 5, che è peraltro in uscita quest'anno.

Xbox e Bethesda Showcase E3 2021, rivediamo tutti gli annunci

Notevole anche la presentazione di S.T.A.L.K.E.R. 2, ma andiamo a vedere il riepilogo con tutto ciò che è emerso durante l'Xbox e Bethesda Showcase all'E3 2021, con i link alle singole notizie riportati qui sotto per avere tutti i dettagli sull'evento.