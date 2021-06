Replaced annunciato in trailer, arriva su Xbox Game Pass nel 2022

Replaced è un nuovo action platform da parte di Sad Cat Studios e Coatsink, con una particolare struttura e stile grafico 2,5D, ambientato in un mondo fantascientifico caratterizzato da una visione alquanto "retro-futuristica".

Il gioco è in arrivo su Xbox Game Pass nel 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S e sembra fondere elementi platform e action RPG, con un sistema di combattimento piuttosto sviluppato e profondo. Ambientato nella città di Phoenix City, Replaced mette in scena una storia oscura con toni cyberpunk o quasi.

La collocazione cronologica è particolare, in quanto si tratta di una versione alternativa degli anni 80, cosa che rende appunto lo stile un po' retrò. Caratteristico del gameplay è anche il sistema di combattimento in stile "free-flow combat", che promette scontri piuttosto impegnativi e spettacolari.

Protagonista della storia è R.E.A.C.H., un essere che sta imparando ad essere umano in una società che sembra volta ormai alla rovina. In una città che sprofonda nel caos, il protagonista dovrà dunque vedersela con numerose minacce tra trafficanti d'organi e criminalità organizzata varia.