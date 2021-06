Somerville su Xbox Game Pass, nuovo trailer con gameplay all'E3 2021

Somerville è tornato a mostrarsi all'E3 2021 con un nuovo trailer che ha mostrato varie sezioni di gameplay e la particolare atmosfera del gioco, oltre a un periodo di uscita che per ora è indicato come un semplice 2022.

Come si nota anche guardando lo stile generale, Somerville è stato creato da uno degli autori di Limbo e si era mostrato già nel lontano luglio 2018 con un primo teaser trailer che aveva incuriosito un po' tutti, ed è finalmente tornato a farsi vedere oggi con questo nuovo trailer che ha mostrato il gameplay in maniera un po' più chiara.

In effetti, lo stile sembra ricordare molto le produzioni Playdead come Limbo e Inside, sia come impostazione del gameplay che come grafica e atmosfere. Da quanto è possibile vedere, sembra mettere in scena la storia di una famiglia alle prese con un inquietante mondo post-apocalittico, irto di pericoli, cataclismi vari e anche presenze oscure da cui fuggire in una sorta di action adventure con elementi platform che sembra mischiare elementi 3D e 2D come struttura.

C'è ancora un bel po' da attendere, ma Sommerville sembra finalmente in uscita nel 2022, lanciato al day one su Xbox Game Pass.