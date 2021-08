GTA Trilogy: la data di uscita svelata dai leak è sbagliata per Tom Henderson, ecco la sua

Recentemente, in seguito ad alcuni report e leak, si è iniziato a parlare di GTA Trilogy, una sorta di remaster/remake dei primi capitoli di GTA. Secondo le voci, dovrebbe essere disponibile già quest'anno. Tom Henderson, noto leaker molto accreditato, ritiene però che la data di uscita prevista sia sbagliata: a suo parere ci vorrà più tempo.

Henderson, tramite Twitter, afferma infatti che GTA Trilogy sarà pubblicato nel 2022, anche se non precisa in che periodo dell'anno. L'insider afferma che non aveva intenzione di parlare di GTA Trilogy in quanto tutti i dettagli da lui scoperti sono già stati condivisi da altre fonti: l'unica differenza è legata alla data di uscita.

Come sempre, ricordiamo che stiamo parlando di leak e rumor. Henderson è una fonte nota e ha più volte dimostrato di avere accesso a informazioni corrette, ad esempio su Call of Duty e Battlefield. È ovviamente possibile, però, che le informazioni da lui scoperte non siano aggiornate o, addirittura, che tutte le parti coinvolte abbiamo accesso a informazioni scorrette. Per scoprire la verità su GTA Trilogy dovremo attendere che Rockstar stessa lo annunci e ne parli.

Nel frattempo, ricordiamo anche che i giocatori sono in attesa di GTA 5 su PS5 e Xbox Series X|S. Secondo un articolo di PlayStation Blog Germania, GTA 5 Enhanced Edition andrà a 4K e 60 FPS su PS5.

Parlando di GTA 6, invece, si vocifera che ci sarà un annuncio nel 2024 e una mappa londinese per un nuovo rumor.