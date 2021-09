Dead by Daylight: update introduce Pinhead da Hellraiser e nuovo matchmaking

Behaviour pubblicherà oggi alle 18:00 il nuovo update 5.2 di Dead by Deadlight. L'aggiornamento introduce l'atteso capitolo 21 che dà il benvenuto a Pinhead, il villain della celebre serie cinematografica horror Hellraiser. Inoltre, salvo sorprese, tra le novità ci sarà anche un nuovo sistema di matchmaking basato sulle abilità dei giocatori.

Per chi non la conoscesse, nella serie Hellraiser solitamente un gruppo di malcapitati attiva una scatola misteriosa che attira nel nostro mondo i Cenobiti, ovvero demoni riconoscibili per le orribili mutilazioni e lacerazioni. Il cenobita principale nei film di Hellraiser è per l'appunto Pinhead, che appare in tutti i film finora girati.

Dead by Daylight: il malvagio e inquietante Pinhead sta per arrivare

Il cenobita è stato disponibile nei server di testing di Dead by Deadlight per alcune settimane e ora, dopo vari fix e modifiche al bilanciamento, è pronto al debutto. L'update con il chapter 21 sarà disponibile alle 18:00 italiane di oggi, mercoledì 7 settembre, con le note ufficiali dell'aggiornamento che saranno disponibili sul sito ufficiale del gioco, che potrete a questo indirizzo.

L'update tra le altre cose dovrebbe includere anche il nuovo sistema di matchmaking basato sulle abilità dei giocatori, anche esso in fase di testing da alcune settimane. Con questo nuovo sistema se cercherete di entrare in una partita nei panni dell'assassino verrà tenuta in considerazione la vostra abilità nei panni dei diversi Killer disponibili. Questo sistema a dettagli degli sviluppatori ha "comportato match più equi tra giocatori con qualsiasi livello di abilità".

Nel frattempo siete ancora in tempo per acquistare i DLC di Stranger Things di Dead by Daylight approfittando delle offerte, da novembre infatti saranno rimossi dalla vendita.