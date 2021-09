Naughty Dog lavora a più giochi AAA, secondo gli annunci di lavoro

Naughty Dog sta lavorando a vari giochi AAA secondo quanto abbiamo modo di scoprire tramite una serie di annunci di lavoro che la compagnia ha pubblicato. Attualmente non ci sono informazioni ufficiali chiare su quale sarà il prossimo progetto degli autori di Uncharted e The Last of Us.

Naughty Dog dovrebbe essere al lavoro su un gioco multigiocatore basato sull'universo di The Last of Us, ma ancora il titolo non è strato presentato in modo completo. Pare però che questo non sia l'unico progetto attivo nella compagnia. Il team è alla ricerca di nuovi dipendenti e una proposta di lavoro afferma che l'assunto dovrà definire una tabella di marcia per "uno dei nostri giochi AAA in arrivo". Naughty Dog sta anche cercando un coordinatore (in un ruolo temporaneo), che possa aiutare nella ricerca di nuovi dipendenti.

Ellie, da The Last of Us Parte II: uno dei nuovi progetti è dedicato a lei?

Per ora non abbiamo altre conferme, ma una frase di questo tipo sembra indicare proprio che la compagnia abbia all'attivo più progetti. Nel corso degli ultimi mesi e anni si è parlato del remake del primo The Last of Us (informazione credibile condivisa da Jason Schreier), ma anche di una versione PC di Uncharted e di una nuova IP nota online come "Stray's Cross".

Con il PlayStation Showcase previsto per il 9 settembre 2021, speriamo che sia arrivato il momento di un nuovo annuncio da parte di Naughty Dog, rimasta perlopiù in silenzio dopo l'uscita di The Last of Us 2 nel giugno 2020. Parlando proprio di The Last of Us 2: "è un peccato non vi sia piaciuto", ma Naughty Dog non fa marcia indietro.