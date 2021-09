Samsung Galaxy S22 e S22+ avranno schermi più piccoli dei modelli precedenti?

Con Samsung Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip3 ormai disponibili nei negozi da pochi giorni, il prossimo evento Galaxy Unpacked inevitabilmente sarà dedicato agli smarphone della serie "S" in arrivo il prossimo anno. Nel frattempo sono apparsi in rete dei rumor, secondo il quale i modelli standard e Plus di Samsung Galaxy S22 avranno schermi più piccoli rispetto alla linea S21 e che svela ulteriori presunti dettagli sugli smartphone.

Stando alle informazioni condivise dal blog coreano Naver e il noto insider Tron, Samsung Galaxy S22 non avrà una camera sotto il display a differenza del Galaxy Z Fold3. A quanto pare la tecnologia impiegata da Samsung in tal senso non è ancora abbastanza avanzata per la produzione di massa per modelli con larga diffusione come quelli della serie S.

Come accennato in apertura, inoltre a quanto pare i display degli S22 e S22+ saranno più piccoli rispetto alla precedente generazione. Nello specifico secondo il blog avranno schermi dalle dimensioni rispettivamente di 6,06 e 6,55 pollici, laddove gli S21 erano da 6,2 e 6,7 pollici. Il modello S22 Ultra invece avrà uno schermo da 6,81 pollici, in pratica identico a quello del S21.

Samsung Galaxy S22

Per quanto riguarda il processore, apparentemente gli S22 monteranno lo Snapdragon 895, ma solo il modello Ultra avrà il chipset Exynos, per via della crisi dei chipset che dovrebbe perdurare anche durante il 2022. Inoltre S22 standard e Plus monteranno una tripla camera sul retro con un sensore da 50MP e due da 12MP. Il modello Ultra invece ne avrà quattro, una con sensore da 108MP e le altre da 12MPS, nonché un modulo per l'autofocus laser.

Ovviamente sono tutti dettagli non ufficiali e da prendere con le pinze, in attesa di saperne di più sulla linea Samsung Galaxy S22 al prossimo appuntamento Galaxy Unpacked.