Alan Wake non sarà al PS5 PlayStation Showcase secondo alcuni leak affidabili

Alan Wake Remastered non sarà annunciato al PlayStation Showcase dedicato a PS5 e PS4 che avrà luogo il 9 settembre 2021. Questo è quanto riportano alcuni leak, provenienti da fonti affidabili. Ecco tutti i dettagli.

Secondo quanto indicato da "Direct-Feed Games", aka "Nate Drake", Alan Wake non sarà parte del PlayStation Showcase. Drake ha più volte svelato informazioni corrette prima degli annunci ufficiali ed è quindi una fonte credibile.

A sostegno delle sue affermazioni vi è anche quanto dichiarato da Andy Robinson, giornalista di VGC, che in passato ha dimostrato di essere una fonte affidabile. Potete vedere i tweet qui sopra e qui sotto.

Alan Wake Remastered è al centro di vari rumor da tempo e, a giugno, il gioco è apparso sull'Epic Games Store. Un paio di giorni fa, su un sito di rivendita di Taiwan è apparso il gioco, con data di uscita fissata per il 5 ottobre. Ammesso che le informazioni siano corrette, non dovrebbe mancare troppo all'annuncio ufficiale, ma pare che il PlayStation Showcase di PS5 e PS4 non sia il momento scelto da Remedy.

Non ci resta altro da fare se non attendere. Secondo alcuni, potrebbe esserci spazio per un nuovo inFamous, di cui è stato rinnovato il dominio internet a giugno.