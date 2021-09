inFamous: il dominio è stato rinnovato a giugno, i fan collegano la cosa ai rumor sul nuovo gioco

Recentemente il noto leaker Shpeshal_Nick ha condiviso un rumor: un nuovo inFamous è in sviluppo e potremo vederlo al prossimo PS5 Showcase di PlayStation. Il leaker afferma di non avere una conferma diretta a riguardo, ma spera che sia vero. Ora, i fan si sono resi conto che lo scorso giugno il dominio "infamousthegame.com" è stato rinnovato e collegano i due fatti.

Ovviamente, il rinnovo di domini è normale amministrazione, soprattutto per una IP che, anche se ferma da sette anni, è importante nell'ecosistema PlayStation. Sviluppatori ed editori non abbandonano facilmente i domini internet di titoli di questo livello. Ricordiamo anche che il dominio di inFamous era stato rinnovato anche lo scorso anno: è possibile che si tratti solo di una procedura periodica di Sucker Punch e nulla più.

Per scoprirlo basterà attendere giovedì 9 settembre, 22:00 ora italiana. Durante l'evento ci sarà spazio per molti giochi (o almeno speriamo), tra i quali non dovrebbe mancare qualche sorpresa. I rumor dell'ultimo periodo a riguardo sono molteplici: ad esempio è stato detto che non ci sarà GTA 5 né GTA 6.

Si parla anche della presenza di Forspoken, sulla base di quanto detto dall'attrice protagonista, oltre che God of War Ragnarok e altri "super annunci".